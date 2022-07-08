В Херсонской области ликвидировали коллаборанта-полицейского Сергея Томко — СМИ
В Новой Каховке Херсонской области убит подозреваемый в коллаборационизме полицейский Сергей Томко. Об этом сообщил журналист Олег Батурин.
Сергей Томко был убит накануне, 7 июля. Журналист отметил, что это произошло ориентировочно в 15.30 – 16.00.
Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань также сообщил об убийстве Сергея Томко, по предварительной информации.
После полномасштабного вторжения России Сергей Томко перешел на сторону рашистов и начал работать в оккупационной полиции “заместителем начальника отдела”.
Подозрение о коллаборационной деятельности Томко сообщили еще 5 мая. Он подозревался по двум частям статьи Уголовного кодекса Украины о коллаборационизме — шестой и седьмой.
На новой “работе” коллаборант проводил информационную деятельность, а также организовывал политические мероприятия в пользу РФ. Мужчина агитировал местных жителей переходить на сторону оккупантов и не поддерживать Украину.
С теми, кто не одобрял “новую власть”, Томко проводил “разъяснительные беседы” и применял репрессии против проукраински настроенных граждан.
Источник: Мост
Фото: Вгору