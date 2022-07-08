В Херсонской области ликвидировали коллаборанта-полицейского Сергея Томко — СМИ

Июль, 08 в 16:55

В Новой Каховке Херсонской области убит подозреваемый в коллаборационизме полицейский Сергей Томко. Об этом сообщил журналист Олег Батурин.

Сергей Томко был убит накануне, 7 июля. Журналист отметил, что это произошло ориентировочно в 15.30 – 16.00.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань также сообщил об убийстве Сергея Томко, по предварительной информации.

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После полномасштабного вторжения России Сергей Томко перешел на сторону рашистов и начал работать в оккупационной полиции “заместителем начальника отдела”.

Подозрение о коллаборационной деятельности Томко сообщили еще 5 мая. Он подозревался по двум частям статьи Уголовного кодекса Украины о коллаборационизме — шестой и седьмой.

На новой “работе” коллаборант проводил информационную деятельность, а также организовывал политические мероприятия в пользу РФ. Мужчина агитировал местных жителей переходить на сторону оккупантов и не поддерживать Украину.

С теми, кто не одобрял “новую власть”, Томко проводил “разъяснительные беседы” и применял репрессии против проукраински настроенных граждан.

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Источник: Мост

Фото: Вгору