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Факты / Украина

В Харькове ночью раздался взрыв

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

В Харькове ночью 8 июля раздался взрыв.

О мощном звуке в половине четвертого ночи сообщили сразу несколько Telegram-сообществ.

Официальных комментариев по этому поводу еще не поступало.

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