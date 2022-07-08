В Харькове ночью раздался взрыв
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Харькове ночью 8 июля раздался взрыв.
О мощном звуке в половине четвертого ночи сообщили сразу несколько Telegram-сообществ.
Официальных комментариев по этому поводу еще не поступало.
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