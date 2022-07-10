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Оккупанты стягивают войска в Белогоровку Луганской области

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты стягивают войска в Белогоровку Луганской области

Оккупанты стягивают силы в Белогоровку Северодонецкого района Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, враг ракетами и артиллерией обстреливает окрестные населенные пункты — хочет быстро захватить всю область, не в состоянии.

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— Только за последнюю ночь россияне совершили семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара, — рассказал Гайдай.

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Глава области заявил, что за четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, при этом пытаются полностью уничтожать города на своем пути.

Однако Вооруженные силы Украины наносят врагу сокрушительные удары. Например, вблизи Золотаревки оккупанты попали под огонь нашей артиллерии и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское также не удалось.

– Они все еще уверены в своих “героических” победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует, – заметил глава ОВА Сергей Гайдай.

Он добавил, что все попытки российского врага продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока не увенчаются успехом благодаря украинскому сопротивлению.

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Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганской области до первых сел Донецкой области. Враг ведет обстрелы по всей линии фронта – от Попасной до Кременной.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.

Фото: Луганская областная государственная администрация

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