Июль, 09 в 9:03

Российские оккупанты пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донецкой области. Они ведут обстрелы по всей линии фронта – от Попасной до Кременной.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, пока никакой оперативной паузы, о которой объявил враг, не наблюдается.

Оккупанты атакуют и обстреливают наши территории с той же интенсивностью, как и раньше. Но украинские военные мужественно держат оборону.

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— Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию на запад от Лисичанска и все. Однако сдерживать вооруженные формирования россиян мы стараемся по всей линии фронта. Они не покидают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют по нескольким направлениям. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность повсюду – от Кременной до Попасной, – объяснил Гайдай.

Также глава Луганской ОВА добавил, что только ночью зафиксировали восемь артиллерийских обстрелов со стороны захватчиков, три – минометных. Кроме того, россияне нанесли девять ракетных ударов.

В целом, по словам Гайдая, оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление на запад от Лисичанска.

Фото: Сергей Гайдай