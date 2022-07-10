Липень, 10 в 9:24

Окупанти стягують сили до Білогорівки Сєвєродонецького району на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ворог ракетами та артилерією обстрілює навколишні населені пункти – хоче швидко захопити усю область, про не в змозі.

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– Тільки упродовж останньої ночі росіяни здійснили сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари, – зауважив Гайдай.

Очільник області заявив, що за чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, при цьому намагаються повністю знищувати міста на своєму шляху.

Проте Збройні сили Україні завдають ворогу нищівних ударів. Наприклад, поблизу Золотарівки окупанти потрапили під вогонь нашої артилерії й змушені були тікати з позицій. Напад на Верхньокамʼянське також не вдався.

– Вони все ще впевнені в своїх “героїчних” перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить, – зауважив голова ОВА Сергій Гайдай.

Він додав, що всі спроби російського ворога просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки не мають успіху завдяки українському опору.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти намагаються просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донецької області. Ворог веде обстріли по всій лінії фронту – від Попасної до Кремінної.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 137-ту добу.

Фото: Луганська обласна державна адміністрація