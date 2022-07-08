Июль, 08 в 11:12

Город Северодонецк Луганской области находится на грани гуманитарной катастрофы — российские оккупанты мародерят имущество горожан.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация со ссылкой на ее главу Сергея Гайдая.

По его словам, в городе разрушены или повреждены 80% жилищного фонда. Некоторые горожане пытаются вернуться в Северодонецк за вещами, однако обычно находят полностью разграбленное жилье.

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Отмечается, что в Национальную полицию ежедневно поступают до полусотни заявлений о разрушенном жилье в Луганской области.

– К примеру, в Северодонецке некоторые люди пытаются вернуться за вещами. Но все чаще случаются случаи, что отдав кругленькую сумму нелегальному перевозчику, находят пусть и уцелевшую, но пустую квартиру. Зайдя в город, россияне сначала депортировали часть местного населения, забрали ключи, а затем начали грабить все подряд. Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике, – рассказал Сергей Гайдай.

К тому же оккупанты назначили очередного коменданта — уже третьего.

Кроме того, на днях в местное автотранспортное предприятие пришли с проверкой из “комендатуры”. А к утру оттуда исчезли четыре автобуса.

Сам Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газ, электричество.

Из-за вражеских обстрелов критическая инфраструктура уничтожена почти до основания. По словам Сергея Гайдая, захватчики отремонтировать ничего не смогут.

– Потому что даже в мирное время такой объем обновлений можно сделать за полгода-год. При наличии материалов и квалифицированных рабочих. Ни того, ни другого у россиян нет, – рассказал глава ОВА.

К тому же, в городе проблема с канализацией. Очистные сооружения и насосные станции не работают, накапливаются стоки.

– Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас на улице. А еще вонь от умерших – тех, кого похоронили во дворах… Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, — заявил Сергей Гайдай.

Фото: Луганская ОВА