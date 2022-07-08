Северодонецк на грани катастрофы: в городе нет воды, света и газа
Город Северодонецк Луганской области находится на грани гуманитарной катастрофы — российские оккупанты мародерят имущество горожан.
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация со ссылкой на ее главу Сергея Гайдая.
По его словам, в городе разрушены или повреждены 80% жилищного фонда. Некоторые горожане пытаются вернуться в Северодонецк за вещами, однако обычно находят полностью разграбленное жилье.
Отмечается, что в Национальную полицию ежедневно поступают до полусотни заявлений о разрушенном жилье в Луганской области.
– К примеру, в Северодонецке некоторые люди пытаются вернуться за вещами. Но все чаще случаются случаи, что отдав кругленькую сумму нелегальному перевозчику, находят пусть и уцелевшую, но пустую квартиру. Зайдя в город, россияне сначала депортировали часть местного населения, забрали ключи, а затем начали грабить все подряд. Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике, – рассказал Сергей Гайдай.
К тому же оккупанты назначили очередного коменданта — уже третьего.
Кроме того, на днях в местное автотранспортное предприятие пришли с проверкой из “комендатуры”. А к утру оттуда исчезли четыре автобуса.
Сам Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газ, электричество.
Из-за вражеских обстрелов критическая инфраструктура уничтожена почти до основания. По словам Сергея Гайдая, захватчики отремонтировать ничего не смогут.
– Потому что даже в мирное время такой объем обновлений можно сделать за полгода-год. При наличии материалов и квалифицированных рабочих. Ни того, ни другого у россиян нет, – рассказал глава ОВА.
К тому же, в городе проблема с канализацией. Очистные сооружения и насосные станции не работают, накапливаются стоки.
– Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас на улице. А еще вонь от умерших – тех, кого похоронили во дворах… Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, — заявил Сергей Гайдай.
Фото: Луганская ОВА