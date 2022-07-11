Июль, 11 в 15:03

В Херсоне слышны взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

Официальной информации о взрывах в Херсоне пока нет. Но народный депутат Алексей Гончаренко пишет, что горит еще один склад оккупантов и зона размещения российских войск.

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Также детонируют вражеские склады с боеприпасами.

Между тем местные паблики сообщают, что сильный взрыв прогремел со стороны Чернобаевского аэропорта. После этого в небо поднялся столб черного дыма.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань также написал, что взрыв прогремел со стороны Чернобаевки. Он был очень сильный.

Напомним, 10 июля в Херсоне также раздавались взрывы. Как позже сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, это было попадание по воинской части российских военных на улице Пестеля.

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