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Факты / Происшествия

Местные СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
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Местные СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
Фото: Depositphotos

В Херсоне слышны взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

Официальной информации о взрывах в Херсоне пока нет. Но народный депутат Алексей Гончаренко пишет, что горит еще один склад оккупантов и зона размещения российских войск.

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Также детонируют вражеские склады с боеприпасами.

Между тем местные паблики сообщают, что сильный взрыв прогремел со стороны Чернобаевского аэропорта. После этого в небо поднялся столб черного дыма.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань также написал, что взрыв прогремел со стороны Чернобаевки. Он был очень сильный.

Напомним, 10 июля в Херсоне также раздавались взрывы. Как позже сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, это было попадание по воинской части российских военных на улице Пестеля.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

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