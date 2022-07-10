Июль, 10 в 14:45

В Херсоне был слышен сильный взрыв. По предварительным данным, было попадание в воинскую часть оккупантов.

Обновлено в 14.45. Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил о том, что в Херсоне было попадание по воинской части российских военных на улице Пестеля.

По его словам, она горела еще от утренних попаданий в 5.00, а затем снова, когда попали в 10.00. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти поближе к шестой гимназии и узнать что-то, оккупанты стреляют в воздух.

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Обновлено в 14.11. Местные пишут, что в Херсоне что-то горит в районе телебашни. Официальной информации о взрывах пока нет.

По предварительной информации, было попадание в военную часть оккупантов. Telegram-каналы пишут, что несколько российских СМИ также сообщают об этом.

В то же время в местных пабликах появилась информация, что россияне оцепили центр города. Вокруг улицы Пестеля выставили военных, они проверяют документы.



9 июля в Херсоне также прогремели взрывы. Как стало известно, под областным центром горели и детонировали склады российских оккупантов.

Тем временем Оперативное командование Юг утром 10 июля сообщило, что на южном фронте украинские военные уничтожили четыре склада с российскими боеприпасами, 58 оккупантов и 18 единиц техники.

По информации наших защитников, враг продолжает вести боевые действия с занятых позиций. Из-за значительных потерь за последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях российских войск в Херсонской области.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.