Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Херсоні
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У Херсоні чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Офіційної інформації про вибухи у Херсоні поки що немає. Але народний депутат Олексій Гончаренко пише, що горить ще один склад окупантів та зона розміщення російських військ.
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Також детонують ворожі склади з боєприпасами.
Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що сильний вибух пролунав з боку Чорнобаївського аеропорту. Після цього в небо здійнялася хмара чорного диму.
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