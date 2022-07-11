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Факти / Надзвичайні події

Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Херсоні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Херсоні
Фото: Depositphotos

У Херсоні чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Офіційної інформації про вибухи у Херсоні поки що немає. Але народний депутат Олексій Гончаренко пише, що горить ще один склад окупантів та зона розміщення російських військ.

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Також детонують ворожі склади з боєприпасами.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що сильний вибух пролунав з боку Чорнобаївського аеропорту. Після цього в небо здійнялася хмара чорного диму.

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