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Факты / Происшествия

Во Львове “заминировали” железнодорожный вокзал

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подтверждено
львівський вокзал
Фото: Depositphotos

Во Львове сообщают о возможном минировании железнодорожного вокзала.

Этом Фактам ICTV подтвердила спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, в 12.30 в полицию поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.

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В настоящее время на месте работают все соответствующие службы: спасатели, полиция, взрывотехническая служба.

В полиции пообещали проинформировать общественность о результатах проверки помещения вокзала.

Правоохранители призывают жителей сохранять спокойствие.

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