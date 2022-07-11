Во Львове “заминировали” железнодорожный вокзал
Подтверждено
Фото: Depositphotos
Во Львове сообщают о возможном минировании железнодорожного вокзала.
Этом Фактам ICTV подтвердила спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.
По ее словам, в 12.30 в полицию поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.
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В настоящее время на месте работают все соответствующие службы: спасатели, полиция, взрывотехническая служба.
В полиции пообещали проинформировать общественность о результатах проверки помещения вокзала.
Правоохранители призывают жителей сохранять спокойствие.