Липень, 11 в 13:22

У Львові “замінували” залізничний вокзал

У Львові повідомляють про можливе замінування залізничного вокзалу. Це Фактам ICTV підтвердила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська. За її словами, о 12.30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про начебто мінування вокзалу. Зараз дивляться Наразі на місці працюють усі відповідні служби: рятувальники, поліція, вибухотехнічна служба. У поліції пообіцяли поінформувати громадськість про результати перевірки приміщення вокзалу. Правоохоронці закликають мешканців зберігати спокій. Читайте Окупанти ракетами обстріляли військовий об‘єкт на Яворівщині, є поранені

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