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Факти / Надзвичайні події

У Львові “замінували” залізничний вокзал

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підтверджено
львівський вокзал
Фото: Depositphotos

У Львові повідомляють про можливе замінування залізничного вокзалу.

Це Фактам ICTV підтвердила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

За її словами, о 12.30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про начебто мінування вокзалу.

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Наразі на місці працюють усі відповідні служби: рятувальники, поліція, вибухотехнічна служба.

У поліції пообіцяли поінформувати громадськість про результати перевірки приміщення вокзалу.

Правоохоронці закликають мешканців зберігати спокій.

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