У Львові “замінували” залізничний вокзал
Підтверджено
Фото: Depositphotos
У Львові повідомляють про можливе замінування залізничного вокзалу.
Це Фактам ICTV підтвердила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.
За її словами, о 12.30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про начебто мінування вокзалу.
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Наразі на місці працюють усі відповідні служби: рятувальники, поліція, вибухотехнічна служба.
У поліції пообіцяли поінформувати громадськість про результати перевірки приміщення вокзалу.
Правоохоронці закликають мешканців зберігати спокій.