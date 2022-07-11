Июль, 11 в 19:07

В Одессе раздались взрывы после сигнала воздушной тревоги в области. Местных жителей призывают прятаться в укрытия или бомбоубежища.

Очевидцы сообщают, что после взрывов в Одессе в небе поднялся черный и густой дым.

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По официальным данным, в Одесской области началась воздушная тревога в 19:03, а уже через несколько минут появились первые сообщения о взрывах.

Кроме того, воздушная тревога продолжается в других регионах, в частности, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Луганской областях.