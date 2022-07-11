В Одессе раздаются взрывы: жителей призывают прятаться во время воздушной тревоги
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Одессе раздались взрывы после сигнала воздушной тревоги в области. Местных жителей призывают прятаться в укрытия или бомбоубежища.
Очевидцы сообщают, что после взрывов в Одессе в небе поднялся черный и густой дым.
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По официальным данным, в Одесской области началась воздушная тревога в 19:03, а уже через несколько минут появились первые сообщения о взрывах.
Кроме того, воздушная тревога продолжается в других регионах, в частности, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Луганской областях.