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Факты / Происшествия

В Краматорске утром раздалось несколько мощных взрывов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подтверждено
В Краматорске утром раздалось несколько мощных взрывов
Фото: Depositphotos

Сегодня, 13 июля, с самого утра в Краматорске Донецкой области прогремели несколько мощных взрывов.

Об этом сообщают в местных соцсетях.

Пока официальной информации о том, что именно взорвалось нет, но очевидцы пишут минимум о четырех взрывах.

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Впоследствии городской глава Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что в городе зафиксировали два вражеских “прилета”.

— Два удара по Краматорску ранним утром, в лесополосу и промзону. Предварительно без жертв. Продолжаем выяснять последствия, – рассказал мэр.

Александр Гончаренко

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