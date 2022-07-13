Июль, 13 в 9:56

Сегодня, 13 июля, с самого утра в Краматорске Донецкой области прогремели несколько мощных взрывов.

Об этом сообщают в местных соцсетях.

Пока официальной информации о том, что именно взорвалось нет, но очевидцы пишут минимум о четырех взрывах.

Сейчас смотрят

Впоследствии городской глава Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что в городе зафиксировали два вражеских “прилета”.

— Два удара по Краматорску ранним утром, в лесополосу и промзону. Предварительно без жертв. Продолжаем выяснять последствия, – рассказал мэр.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Российская Федерация не жалеет своих военнослужащих, наступая измотанными войсками на Славянск, Краматорск и Бахмут.