Июль, 09 в 23:45

Россия будет наступать до последнего российского солдата, не прибегая к оперативным паузам, которые необходимы во время любой войны.

По мнению военного эксперта Олега Жданов, армия России хочет начать второй этап битвы за Донбасс не считаясь с измотанностью своих войск.

— Активность противника очень высокая, особенно на Донецком направлении, продолжение Луганского. Мы предполагали, что, скорее всего, противник возьмет оперативную паузу. Почему? Потому что надо перегруппировать войска, подтянуть резервы для того, чтобы наращивать усилия в ходе наступления. Но нет. Противник пошел по второму варианту – наступать до последнего российского солдата, – заявил Жданов.

По его словам, военное руководство Российской Федерации не жалеет своих военнослужащих, наступая измотанными войсками на Славянск, Краматорск и Бахмут.

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— На Славянск, Краматорск, Бахмут противник наступает до последнего солдата. Никто никого не жалеет. Они пытаются сохранить темп наступления, хотя у них это плохо получается: войска сильно измотаны, — объяснил Жданов.

Он добавил, что при этом украинские войска сейчас находятся на новом рубеже обороны, имея усиление в виде огневой мощи новых поступлений западного вооружения.

— Но, тем не менее, противник пытается начать второй этап битвы за Донбасс, а именно за Донецкую область, – объяснил военный эксперт.

Ранее Олег Жданов объяснил, что российские военно-технические ресурсы хоть и очень велики, но при этом не могут использоваться в полной мере, доставая из резервов оружие середины XX и даже конца XIX века.

В то же время капремонт этой техники подразумевает наличие высококвалифицированных специалистов и самих комплектующих, с чем сейчас Россия очень активно пытается справиться.

Источник: Олег Жданов