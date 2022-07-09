Июль, 09 в 12:27

Жителю Краматорска сообщили о подозрении за передачу информации о Вооруженных силах Украины врагу. Мужчина “сливал” данные о перемещении и расположении военных ВСУ на Донбассе.

Благодарю этому российские агрессоры могли идентифицировать украинских защитников на месте, а также использовать для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины. Гражданин передавал информацию через мессенджер.

Мужчину задержали, ему хотят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Жителю Краматорска сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

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За это преступление предусмотрено до восьми лет тюремного заключения. Сейчас продолжается досудебное расследование.