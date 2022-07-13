Липень, 13 в 9:56

Сьогодні, 13 липня, із самого ранку у Краматорську Донецької області пролунало кілька потужних вибухів.

Про це повідомляють у місцевих соцмережах.

Наразі офіційної інформації про те, що саме вибухнуло немає, але очевидці пишуть про щонайменше чотири вибухи.

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Згодом міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що у місті зафіксували два ворожі “прильоти”.

– Два удари по Краматорську рано-вранці, в лісосмугу і промзону. Попередньо без жертв. Продовжуємо з’ясовувати наслідки, – розповів мер.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Російської Федерації не шкодує своїх військовослужбовців, наступаючи виснаженими військами на Слов’янськ, Краматорськ та Бахмут.