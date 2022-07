Единственный эффективный ответ – удары по центрам принятия решений в РФ: мир об обстреле Винницы

Июль, 14 в 17:51

Российские войска 14 июля нанесли ракетный удар по Виннице крылатыми ракетами Калибр. Враг попал, в частности, в здание с офисными помещениями.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что количество погибших в результате российских обстрелов Винницы по состоянию на 17.00 возросло до 21 человека, среди них трое детей. Всего в медицинские учреждения обратилось 115 пострадавших. Пропавшими без вести числятся 46 человек.

Политики и дипломаты отреагировали на очередные террористические действия Российской Федерации.

Сразу после известия о первых жертвах президент Украины Владимир Зеленский назвал действия россиян открытым террористическим актом.

– Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист, – написал Зеленский в официальном Telegram-канале.

Посол Украины в США Бриджит Бринк подчеркнула, что США с Украиной, пока она не победит жестокую российскую агрессию.

— В то время как международные эксперты встречаются сегодня в Гааге на Конференции по вопросам привлечения к ответственности за военные преступления в Украине, Россия совершает еще одно ужасное нападение, унося жизнь невинных гражданских в Виннице, — написала Бринк.

As international experts meet at the Ukraine Accountability Conference today in the Hague, Russia commits another horrific attack claiming lives of innocent civilians in Vinnytsia. The United States stands with Ukraine until Ukraine prevails against Russia’s brutal aggression. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 14, 2022

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала ракетный удар россиян по Виннице “еще одним неспровоцированным и безосновательным нападением России”.

Она подчеркнула, что это жестокое нападение также будет расследовано как военное преступление против Украины.

And another unprovoked, groundless attack by Russia on innocent civilians in #Vinnitsya nowhere near any fighting. Another vicious attack to be investigated for war crimes against . is supporting in these investigations. Truth and justice must follow. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 14, 2022

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт отметил, что многие российские атаки по Украине, как по Виннице, осуществляются старыми советскими боеприпасами с ограниченной точностью.

— На самом деле они не могут быть направлены на что-то конкретное, но, очевидно, цель терроризировать население и разрушить его моральный дух, — написал он.

Many of these attacks across — as now in Vinnitsa — are made with old Soviet ordnance with limited accuracy. They can’t really be aimed at anything specific, but are obviously meant to terrorize the population and break their morale. So far, it’s been a distinct failure. pic.twitter.com/0jNpAHtGUl — Carl Bildt (@carlbildt) July 14, 2022

Литовский политик и бывший глава МИД и Минобороны Литвы Линас Линкявичюс после ракетного удара по Виннице заявил, что единственный эффективный ответ – это удары тяжелой артиллерии по центрам принятия решений внутри РФ.

— Может, поймут, что идет война, — добавил Линкявичюс.

3 Children are among 20 civilians who have been killed in another Russian terrorist strike on central #Ukraine, Vinnytsa. The only efficient answer- heavy artillery strikes on the decision-making centers inside #Russia. Maybe they will understand that there is a war going on. pic.twitter.com/ecKGWRGuL7 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 14, 2022

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас считает ракетные обстрелы центра Винницы еще одним актом усиления нападений России на мирное население Украины.

— Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому поводу.

Today’s missile attack in the centre in Vinnytsya is another act of Russia’s increasing targeting of civilians in Ukraine. All these crimes will be thoroughly investigated and perpetrators will be brought to justice. The EU is cooperating closely with Ukrainian authorities on it. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 14, 2022

Утром 14 июля россияне обстреляли центр Винницы. Около 10.45 в Виннице прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Впоследствии городские и областные власти подтвердили попадание ракет в гражданские объекты, среди которых площадь и парковка возле дома быта Юбилейный, а также медицинский диагностический центр.