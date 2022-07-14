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Факти / Надзвичайні події

Єдина ефективна відповідь – удари по центрах ухвалення рішень в РФ: світ про обстріл Вінниці

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Вінниця обстріл
Фото: ДСНС

Російські війська 14 липня завдали ракетного удару по Вінниці крилатими ракетами Калібр. Ворог поцілив, зокрема, у будівлю з офісними приміщеннями.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Вінниці станом на 17.00 зросла до 21 особи, серед них троє дітей. Загалом до медичних закладів звернулося 115 постраждалих. Зниклими безвісти вважаються 46 людей.

У ДСНС повідомили, що станом на 15.55 кількість госпіталізованих внаслідок ракетного обстрілу Вінниці досягла 51 людини, зокрема двоє дітей. З них 34 – у тяжкому стані. Наразі відомо про 21 загиблого, серед яких троє дітей.

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Політики та дипломати відреагували на чергові терористичні дії Російської Федерації.

Відразу після звістки про перші жертви президент України Володимир Зеленський назвав дії росіян відкритим терористичним актом.

— Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового.

Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист, – написав Зеленський у офіційному Telegram-каналі.

Посол України у США Бріджит Брінк наголосила, що США з Україною, поки вона не переможе жорстоку російську агресію.

— У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці, – написала Брінк.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетний удар росіян по Вінниці “ще одним неспровокованим та безпідставним нападом Росії”.

Вона наголосила, що цей жорстокий напад також буде розслідувано як військовий злочин проти України.

Експрем’єр-міністр Швеції Карл Більдт зазначив, що чимало російських атак по Україні, як-от по Вінниці, здійснюються старими радянськими боєприпасами з обмеженою точністю.

— Насправді вони не можуть бути спрямовані на щось конкретне, але, очевидно, мають на меті тероризувати населення та зруйнувати його моральний дух, – написав він.

Литовський політик та колишній очільник МЗС та Міноборони Литви Лінас Лінкявічюс після ракетного удару по Вінниці заявив, що єдина ефективна відповідь – це удари важкої артилерії по центрах ухвалення рішень всередині РФ.

— Може, зрозуміють, що йде війна, – додав Лінкявічюс.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зауважив, що ракетний обстріл центру Вінниці є ще одним актом посилення нападів Росії на мирне населення України.

— Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою щодо цього.

Вранці 14 липня росіяни обстріляли центр Вінниці. Близько 10.45 у Вінниці пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Згодом міська та обласна влада підтвердила влучання ракет у цивільні об’єкти, серед яких площа і парковка біля будинку побуту Ювілейний, а також медичний діагностичний центр.

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