Єдина ефективна відповідь – удари по центрах ухвалення рішень в РФ: світ про обстріл Вінниці

Липень, 14 в 17:51

Російські війська 14 липня завдали ракетного удару по Вінниці крилатими ракетами Калібр. Ворог поцілив, зокрема, у будівлю з офісними приміщеннями.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Вінниці станом на 17.00 зросла до 21 особи, серед них троє дітей. Загалом до медичних закладів звернулося 115 постраждалих. Зниклими безвісти вважаються 46 людей.

У ДСНС повідомили, що станом на 15.55 кількість госпіталізованих внаслідок ракетного обстрілу Вінниці досягла 51 людини, зокрема двоє дітей. З них 34 – у тяжкому стані. Наразі відомо про 21 загиблого, серед яких троє дітей.

Політики та дипломати відреагували на чергові терористичні дії Російської Федерації.

Відразу після звістки про перші жертви президент України Володимир Зеленський назвав дії росіян відкритим терористичним актом.

— Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист, – написав Зеленський у офіційному Telegram-каналі.

Посол України у США Бріджит Брінк наголосила, що США з Україною, поки вона не переможе жорстоку російську агресію.

— У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці, – написала Брінк.

As international experts meet at the Ukraine Accountability Conference today in the Hague, Russia commits another horrific attack claiming lives of innocent civilians in Vinnytsia. The United States stands with Ukraine until Ukraine prevails against Russia’s brutal aggression. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 14, 2022

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетний удар росіян по Вінниці “ще одним неспровокованим та безпідставним нападом Росії”.

Вона наголосила, що цей жорстокий напад також буде розслідувано як військовий злочин проти України.

And another unprovoked, groundless attack by Russia on innocent civilians in #Vinnitsya nowhere near any fighting. Another vicious attack to be investigated for war crimes against . is supporting in these investigations. Truth and justice must follow. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 14, 2022

Експрем’єр-міністр Швеції Карл Більдт зазначив, що чимало російських атак по Україні, як-от по Вінниці, здійснюються старими радянськими боєприпасами з обмеженою точністю.

— Насправді вони не можуть бути спрямовані на щось конкретне, але, очевидно, мають на меті тероризувати населення та зруйнувати його моральний дух, – написав він.

Many of these attacks across – as now in Vinnitsa – are made with old Soviet ordnance with limited accuracy. They can’t really be aimed at anything specific, but are obviously meant to terrorize the population and break their morale. So far, it’s been a distinct failure. pic.twitter.com/0jNpAHtGUl — Carl Bildt (@carlbildt) July 14, 2022

Литовський політик та колишній очільник МЗС та Міноборони Литви Лінас Лінкявічюс після ракетного удару по Вінниці заявив, що єдина ефективна відповідь – це удари важкої артилерії по центрах ухвалення рішень всередині РФ.

— Може, зрозуміють, що йде війна, – додав Лінкявічюс.

3 Children are among 20 civilians who have been killed in another Russian terrorist strike on central #Ukraine, Vinnytsa. The only efficient answer- heavy artillery strikes on the decision-making centers inside #Russia. Maybe they will understand that there is a war going on. pic.twitter.com/ecKGWRGuL7 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 14, 2022

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зауважив, що ракетний обстріл центру Вінниці є ще одним актом посилення нападів Росії на мирне населення України.

— Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою щодо цього.

Today’s missile attack in the centre in Vinnytsya is another act of Russia’s increasing targeting of civilians in Ukraine. All these crimes will be thoroughly investigated and perpetrators will be brought to justice. The EU is cooperating closely with Ukrainian authorities on it. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 14, 2022

Вранці 14 липня росіяни обстріляли центр Вінниці. Близько 10.45 у Вінниці пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Згодом міська та обласна влада підтвердила влучання ракет у цивільні об’єкти, серед яких площа і парковка біля будинку побуту Ювілейний, а також медичний діагностичний центр.