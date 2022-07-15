Бетонные обломки и сгоревшие машины: последствия массированного ракетного обстрела Николаева
Фото: ГСЧС
Сегодня с самого утра российская армия нанесла массированный ракетный удар по Николаеву — в городе повреждены два университета.
В ГСЧС показали последствия вражеского обстрела.
Спасатели сообщили, что ракеты повредили два учебных заведения и загорелись два автомобиля. Пожарные потушили огонь на общей площади 100 кв. м.
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— Охваченная агонией Россия, как загнанная в угол бешеная крыса, готовая кромсать все живое, — подчеркнули в ГСЧС.
В общей сложности, к обследованию зданий и тушению пожара привлекалось семь единиц техники ГСЧС и 27 спасателей.
Бетонные обломки и сгоревшие машины: последствия массированного ракетного обстрела Николаева / 7 фотографий
Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео попаданий вражеских ракет в учебные заведения Николаева.