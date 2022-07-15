Липень, 15 в 11:44

Сьогодні із самого ранку російська армія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву – у місті зазнали руйнувань два університети.

У ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу.

Рятувальники повідомили, що ракети пошкодили два навчальні заклади та загорілися два автомобілі. Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м.

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– Охоплена агонією Росія, як загнаний в кут скажений пацюк, що готовий шматувати усе живе, – наголосили у ДСНС.

Загалом, до обстеження будівель та гасіння пожежі залучалось сім одиниць техніки ДСНС та 27 рятувальників.

Бетонні уламки та згорілі автівки: наслідки масованого ракетного обстрілу Миколаєва / 7 фотографий

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Twitter-акаунті опублікував відео влучань ворожих ракет у заклади освіти Миколаєва.