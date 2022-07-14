Украинские военные ударили по пунктам управления РФ в Новой Каховке
Украинские военные за прошедшие сутки ударили по двум пунктам управления войск РФ и посадочной площадке в Новой Каховке Херсонской области.
Видео взрывов обнародовал Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
В настоящее время ВСУ уточняют окончательные потери врага.
Однако уже сейчас известно, что армия РФ 13 июля только на Юге Украины потеряла:
- 13 солдат,
- шесть единиц бронированной и автомобильной техники.
Напомним, что взрывы в Херсонской области продолжались и накануне.
По словам советника главы ОВА Сергея Хланя, день там начинался и завершался Новой Каховкой.
Сначала в Таврийске Каховского района были уничтожены база радиолокационных систем и передвижной командный пункт россиян. А завершилось все “салютом” в Новой Каховке.
По убеждению Сергея Хланя, регулярные взрывы на оккупированных территориях уже становятся “новым почерком ВСУ”, которые работают с точным западным вооружением.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ОК Юг