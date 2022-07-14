Июль, 14 в 7:10

Украинские военные за прошедшие сутки ударили по двум пунктам управления войск РФ и посадочной площадке в Новой Каховке Херсонской области.

Видео взрывов обнародовал Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

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В настоящее время ВСУ уточняют окончательные потери врага.

Однако уже сейчас известно, что армия РФ 13 июля только на Юге Украины потеряла:

13 солдат,

шесть единиц бронированной и автомобильной техники.

Напомним, что взрывы в Херсонской области продолжались и накануне.

По словам советника главы ОВА Сергея Хланя, день там начинался и завершался Новой Каховкой.

Сначала в Таврийске Каховского района были уничтожены база радиолокационных систем и передвижной командный пункт россиян. А завершилось все “салютом” в Новой Каховке.

По убеждению Сергея Хланя, регулярные взрывы на оккупированных территориях уже становятся “новым почерком ВСУ”, которые работают с точным западным вооружением.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ОК Юг