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Факты / Происшествия

В Харькове и Запорожье слышны взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В Харькове и Запорожье слышны взрывы
Фото: Depositphotos

Сегодня утром раздались взрывы еще в двух городах Украины – Харькове и Запорожье.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В настоящее время воздушная тревога звучит в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.

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ОБНОВЛЕНО в 06:58

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что несколько сильных прилетов было зафиксировано в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем.

– Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает. Просьба ко всем харьковчанам находится в укрытиях, — подчеркнул Терехов.

23 июля рано утром в трех городах – Николаеве, Кривом Роге и Кропивницком – во время воздушной тревоги раздались сильные взрывы.

Напомним, что 21 июля украинские военные уничтожили четыре российских склада с боеприпасами, а также одну базу оккупантов. Один из складов находился в Чернобаевке.

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