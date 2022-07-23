В Харькове и Запорожье слышны взрывы
Сегодня утром раздались взрывы еще в двух городах Украины – Харькове и Запорожье.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В настоящее время воздушная тревога звучит в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.
ОБНОВЛЕНО в 06:58
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что несколько сильных прилетов было зафиксировано в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем.
– Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает. Просьба ко всем харьковчанам находится в укрытиях, — подчеркнул Терехов.
23 июля рано утром в трех городах – Николаеве, Кривом Роге и Кропивницком – во время воздушной тревоги раздались сильные взрывы.
Напомним, что 21 июля украинские военные уничтожили четыре российских склада с боеприпасами, а также одну базу оккупантов. Один из складов находился в Чернобаевке.