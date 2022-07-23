У Харкові та Запоріжжі чути вибухи
Сьогодні зранку пролунали вибухи ще у двох містах України – Харкові та Запоріжжі.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Наразі повітряна тривога лунає у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях.
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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що декілька сильних прильотів зафіксували у районі центру. Наразі відомо про одного постраждалого.
– Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює. Прохання до всіх харків’ян – знаходиться в укриттях, – наголосив Терехов.
23 липня на світанку у трьох містах – Миколаєві, Кривому Розі та Кропивницькому – під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи.
Нагадаємо, що 21 липня українські військові знищили чотири російських склади з боєприпасами, а також одну базу окупантів. Один зі складів був розташований у Чорнобаївці.