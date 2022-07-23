Удерживают без еды и воды: похитили семью заместителя руководителя Пенсионного фонда Херсонщины

Июль, 23 в 12:22

Российские захватчики похитили семью заместителя руководителя Пенсионного фонда Херсонской области Сергея Барчука, которую удерживают в плену в бесчеловечных условиях без пищи и воды. Об этом заявила его сестра Наталья Дехтяренко.

Она сообщила, что после вторжения российской армии по просьбе руководства мужчина перевез домой компьютеры управления Пенсионного фонда.

— Когда он попал в плен к захватчикам, перевезти эти компьютеры в новое, более безопасное место взялись мой отец Барчук Алексей, дядя Барчук Артем (отец Сергея), тетя Лидия Подозерская и друг семьи Олег Самотой. Уже на новом месте их взяли в заложники, — заявила сестра Барчука.

По ее словам, оккупанты запрещают общаться с ее семьей, а только продолжают угрожать оружием и насилием.