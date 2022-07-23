Утримують без їжі та води: викрали родину заступника керівника Пенсійного фонду Херсонщини

Липень, 23 в 12:22

Російські загарбники викрали родину заступника керівника Пенсійного фонду Херсонської області Сергія Барчука, яку утримують у полоні в нелюдських умовах без їжі та води. Про це заявила його сестра Наталія Дехтяренко.

Вона повідомила, що після вторгнення російської армії на прохання керівництва чоловік перевіз додому комп’ютери управління Пенсійного фонду.

– Коли він потрапив у полон до загарбників, перевезти ці комп’ютери в нове, безпечніше місце взялися мій батько Барчук Олексій, дядько Барчук Артем (батько Сергія), тітка Лідія Подозерська та друг родини Олег Самотой. Вже на новому місці взяли їх у заручники, – заявила сестра Барчука.

За її словами, окупанти забороняють спілкуватися з її родиною, а лише продовжують погрожувати зброєю та насильством.