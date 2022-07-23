Июль, 23 в 10:17

В результате массированного ракетного удара по Кировоградской области погиб один военный и двое охранников, есть раненые.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По его словам, россияне выпустили по области 13 ракет, попавших в объект инфраструктуры Укрзализныци и военный аэродром.

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Сейчас известно о девяти раненых военных и одном погибшем.

– Два работника – охранники трансформаторной подстанции – погибли, – заметил Райкович.

Сейчас продолжаются спасательные работы.

Напомним, что 23 июля на рассвете в трех городах – Николаеве, Кривом Роге и Кропивницком – во время воздушной тревоги раздались сильные взрывы.

По Николаеву оккупанты нанесли удар шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в самом Кривом Роге все спокойно. Однако были обстрелы окрестностей Красногригорьевской общины (Никопольский район), Широковской и Зеленодольской общин (Криворожский район). Обошлось без потерь.

Кроме того, с утра раздались взрывы еще в двух городах Украины – Харькове и Запорожье.