Липень, 23 в 10:17

Внаслідок масованого ракетного удару по Кіровоградщині загинув один військовий та двоє охоронців, є поранені.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, росіяни випустили по області 13 ракет, які влучили в об’єкт інфраструктури Укрзалізниці та військовий аеродром.

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Наразі відомо про дев’ятьох поранених військових та одного загиблого.

– Два працівники – охоронці трансформаторної підстанції – загинули, – зауважив Райкович.

Наразі тривають рятувальні роботи.

Нагадаємо, що 23 липня на світанку в трьох містах – Миколаєві, Кривому Розі та Кропивницькому – під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи.

По Миколаєву окупанти завдали удару шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів сталося займання на території складського приміщення та сухої трави.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у самому Кривому Розі все спокійно. Проте були обстріли околиць Червоногригорівської громади (Нікопольський район), Широківської та Зеленодольської громад (Криворізький район). Обійшлося без втрат.

Крім того, зранку пролунали вибухи ще у двох містах України – Харкові та Запоріжжі.