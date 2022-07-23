Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Внаслідок ракетного удару по Кропивницькому району загинули троє людей, дев’ятеро поранені

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Внаслідок ракетного удару по Кропивницькому району загинули троє людей, дев’ятеро поранені
Фото: Depositphotos

Внаслідок масованого ракетного удару по Кіровоградщині загинув один військовий та двоє охоронців, є поранені.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, росіяни випустили по області 13 ракет, які влучили в об’єкт інфраструктури Укрзалізниці та військовий аеродром.

Зараз дивляться

Наразі відомо про дев’ятьох поранених військових та одного загиблого.

– Два працівники – охоронці трансформаторної підстанції – загинули, – зауважив Райкович.

Наразі тривають рятувальні роботи.

Нагадаємо, що 23 липня на світанку в трьох містах – Миколаєві, Кривому Розі та Кропивницькому – під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи.

По Миколаєву окупанти завдали удару шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів сталося займання на території складського приміщення та сухої трави.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у самому Кривому Розі все спокійно. Проте були обстріли околиць Червоногригорівської громади (Нікопольський район), Широківської та Зеленодольської громад (Криворізький район). Обійшлося без втрат.

Крім того, зранку пролунали вибухи ще у двох містах України – Харкові та Запоріжжі.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка