В Николаеве во второй раз за час раздались взрывы
Требует проверки
В Николаеве сообщают о взрывах вечером 25 июля. Стоит отметить, что воздушная тревога в городе и области объявлена не была.
Обновлено в 20.09. Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Николаеве сообщили об очередных взрывах в городе.
В ночь на 25 июля в Николаеве прогремела серия взрывов. Впоследствии начался обстрел и села Мишково-Погорелово в Николаевском районе.
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В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также загорелся двухэтажный жилой дом.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.
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