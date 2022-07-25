Июль, 25 в 20:08

В Николаеве сообщают о взрывах вечером 25 июля. Стоит отметить, что воздушная тревога в городе и области объявлена не была.

Обновлено в 20.09. Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Николаеве сообщили об очередных взрывах в городе.

В ночь на 25 июля в Николаеве прогремела серия взрывов. Впоследствии начался обстрел и села Мишково-Погорелово в Николаевском районе.

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В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также загорелся двухэтажный жилой дом.

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