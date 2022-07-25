У Миколаєві вдруге за годину пролунали вибухи
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У Миколаєві повідомляють про вибухи увечері 25 липня. Варто зазначити, що повітряної тривоги у місті та області оголошено не було.
Оновлено о 20.09. Через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Миколаєві, повідомили про чергові вибухи у місті.
В ніч на 25 липня у Миколаєві пролунала серія вибухів. Згодом почався обстріл і села Мішково-Погорілове в Миколаївському районі.
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Унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також спалахнув двоповерховий житловий будинок.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.
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