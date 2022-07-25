Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Киеве задержали мужчину, который передавал врагу данные о ВСУ и терробороне

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В Киеве задержали мужчину, который передавал врагу данные о ВСУ и терробороне
Фото: Офис генпрокурора

В Киеве задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с российскими захватчиками.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По их данным, с апреля 2022 подозреваемый по собственной инициативе собирал данные и фотографировал места дислокации военнослужащих ВСУ и территориальной обороны г. Киева. Через один из мессенджеров он передавал информацию гражданке РФ.

Сейчас смотрят

Она находилась на временно оккупированной территории Донецкой области как специальный корреспондент одного из российских СМИ, аккредитованный в так называемом министерстве информации “ДНР”

Чтобы скрыть свою деятельность, подозреваемый использовал разные номера мобильной связи, а с гражданкой РФ переписывался применяя условные слова-пароли.

Во время обыска у мужчины изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами.

По факту несанкционированного распространения информации о размещении ВСУ и терробороны в условиях военного положения злоумышленнику сообщили о подозрении.

Напомним, что СБУ идентифицировала всех коллаборантов, вступивших в подконтрольный оккупантам так называемый МВД РФ в Херсонской области.

Читайте
СБУ задержала чиновника, который наводил вражеские ракеты на аэропорт Кривого Рога

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка