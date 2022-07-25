В Киеве задержали мужчину, который передавал врагу данные о ВСУ и терробороне
В Киеве задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с российскими захватчиками.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
По их данным, с апреля 2022 подозреваемый по собственной инициативе собирал данные и фотографировал места дислокации военнослужащих ВСУ и территориальной обороны г. Киева. Через один из мессенджеров он передавал информацию гражданке РФ.
Она находилась на временно оккупированной территории Донецкой области как специальный корреспондент одного из российских СМИ, аккредитованный в так называемом министерстве информации “ДНР”
Чтобы скрыть свою деятельность, подозреваемый использовал разные номера мобильной связи, а с гражданкой РФ переписывался применяя условные слова-пароли.
Во время обыска у мужчины изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами.
По факту несанкционированного распространения информации о размещении ВСУ и терробороны в условиях военного положения злоумышленнику сообщили о подозрении.
Напомним, что СБУ идентифицировала всех коллаборантов, вступивших в подконтрольный оккупантам так называемый МВД РФ в Херсонской области.