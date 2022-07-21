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Факты / Украина / Общество

СБУ задержала чиновника, который наводил вражеские ракеты на аэропорт Кривого Рога

Марта Бондаренко, редактор ленты
СБУ задержала чиновника, который наводил вражеские ракеты на аэропорт Кривого Рога
Фото: СБУ

СБУ задержала чиновника одного из промышленных гигантов Кривого Рога, который может быть причастен к корректировке вражеского ракетного удара по аэропорту города.

Об этом сообщают в СБУ.

Отмечается, что мужчина собирал разведданные по дислокации и перемещению Вооруженных сил Украины на юге, фиксировал геолокации объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, среди которых – международный аэропорт Кривого Рога.

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Оккупантам через закрытые каналы связи мужчина передавал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием зданий и прилегающей территории.

Также агент передавал своим кураторам фото- и видеоматериалы расположения и внешнего вида этих объектов, по которым впоследствии враг наносил удары.

– Проверяется причастность фигуранта к корректировке ракетного удара по криворожскому аэропорту, который произошел 10 марта, – рассказали в СБУ.

Этот мужчина попал в поле зрения российских спецслужб, так как был активным пользователем анонимных Telegram-каналов и запрещенных в Украине соцсетей. На данных ресурсах он публично призвал поддержать захватчиков и оправдывал их преступления.

СБУ

СБУ

Во время обысков у мужчины были обнаружены средства коммуникации со своим российским куратором. В переписке есть факты получения агентурных задач и отчеты об их выполнении.

Задержанному уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд арестовал мужчину.

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Источник: СБУ
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