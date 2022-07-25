Липень, 25 в 14:05

У Києві затримали 41-річного чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими загарбниками.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За їхніми даними, з квітня 2022 року підозрюваний з власної ініціативи збирав дані та фотографував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони м. Києва. Через один з месенджерів він передавав інформацію громадянці РФ.

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Вона перебувала на тимчасово окупованій території Донецької області як спеціальний кореспондент одного з російських ЗМІ, акредитованого в так званому міністерстві інформації “ДНР”

Щоб приховати свою діяльність, підозрюваний використовував різні номери мобільного зв’язку, а з громадянкою РФ листувався застосовуючи умовні слова-паролі.

Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами.

За фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення ЗСУ та тероборони в умовах воєнного стану, зловмиснику повідомили про підозру.

Нагадаємо, що СБУ ідентифікувала всіх колаборантів, які вступили до підконтрольного окупантам так званого МВС РФ у Херсонській області.