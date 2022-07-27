Не вражеская атака, а учения: в РВА назвали причину взрывов в Коростене
В городе Коростень Житомирской области прогремел взрыв. Эту информацию Суспільному подтвердил глава районной военной администрации Юрий Тарасюк.
Обновлено в 10.23. В Коростенской районной военной администрации сообщили, что взрывы в городе действительно раздавались, но это не враждебная атака, а проведение военных учений, которые совпали с воздушной тревогой.
Сейчас в Житомирской области объявлена воздушная тревога.
Утром 27 июля российские военные обстреляли Индустриальный и Новобаварский районы Харькова. В Индустриальном районе Харькова зафиксировано два прилета ракетами С-300.
Повреждено здание объекта критической инфраструктуры. Кроме того, горело 10 автомобилей. В результате вражеского обстрела шесть человек получили ранения.
Кроме того, россияне ночью покрыли огнем Никопольский и Криворожский районы на Днепропетровщине. По Никопольскому району враг дважды ударил из Градов, выпустив до 40 снарядов.