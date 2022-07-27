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Факты / Происшествия

Не вражеская атака, а учения: в РВА назвали причину взрывов в Коростене

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Подтверждено
Не вражеская атака, а учения: в РВА назвали причину взрывов в Коростене
Фото: Depositphotos

В городе Коростень Житомирской области прогремел взрыв. Эту информацию Суспільному подтвердил глава районной военной администрации Юрий Тарасюк.

Обновлено в 10.23. В Коростенской районной военной администрации сообщили, что взрывы в городе действительно раздавались, но это не враждебная атака, а проведение военных учений, которые совпали с воздушной тревогой.

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Сейчас в Житомирской области объявлена воздушная тревога.

Утром 27 июля российские военные обстреляли Индустриальный и Новобаварский районы Харькова. В Индустриальном районе Харькова зафиксировано два прилета ракетами С-300.

Повреждено здание объекта критической инфраструктуры. Кроме того, горело 10 автомобилей. В результате вражеского обстрела шесть человек получили ранения.

Кроме того, россияне ночью покрыли огнем Никопольский и Криворожский районы на Днепропетровщине. По Никопольскому району враг дважды ударил из Градов, выпустив до 40 снарядов.

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