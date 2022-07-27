Липень, 27 в 10:23

У місті Коростень Житомирської області пролунав вибух. Цю інформацію Суспільному підтвердив голова районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Оновлено о 10.23. У Коростенській районній військовій адміністрації повідомили, що вибухи у місті справді лунали, але це не ворожа атака, а проведення військових навчань, які співпали з повітряною тривогою.

Зараз дивляться

Наразі в Житомирській області оголошена повітряна тривога.

Уранці 27 липня російські військові також обстріляли Індустріальний та Новобаварський райони Харкова. В Індустріальному районі Харкова зафіксовано два прильоти ракетами С-300.

Пошкоджено будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Крім того, горіли 10 автомобілів. Внаслідок ворожого обстрілу шестеро людей дістали поранення.

Крім того, росіяни вночі накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони на Дніпропетровщині. Зокрема, по Нікопольському району ворог двічі ударив з Градів, випустивши до 40 снарядів.