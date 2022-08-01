РФ снова обстреляла Салтовский район Харькова, есть пострадавшие
Сегодня утром российский враг нанес очередные удары по Харькову.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела двое пострадавших.
Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, российская армия снова обстреляла остановку общественного транспорта.
— Сегодня в 07:10 опять был ранен человек, который ждал автобус. Забрала скорая, — заявил городской глава.
Всего в Салтовском районе зафиксировали несколько вражеских “приходов”. Во дворе многоэтажки был также ранен человек и повреждены автомобили.
Мэр города и глава областной администрации в очередной раз призывают жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Ночью 31 июля в Харькове прогремела серия взрывов. РФ нанесла удары по Немышлянскому району из зенитно-ракетного комплекса С-300. В областном Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что пострадавших нет.
Напомним, что война в Украине длится уже 159-й день.
Фото: Игорь Терехов