Август, 01 в 7:59

Сегодня утром российский враг нанес очередные удары по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела двое пострадавших.

Сейчас смотрят

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, российская армия снова обстреляла остановку общественного транспорта.

— Сегодня в 07:10 опять был ранен человек, который ждал автобус. Забрала скорая, — заявил городской глава.

Всего в Салтовском районе зафиксировали несколько вражеских “приходов”. Во дворе многоэтажки был также ранен человек и повреждены автомобили.

Мэр города и глава областной администрации в очередной раз призывают жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ночью 31 июля в Харькове прогремела серия взрывов. РФ нанесла удары по Немышлянскому району из зенитно-ракетного комплекса С-300. В областном Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что пострадавших нет.

Напомним, что война в Украине длится уже 159-й день.

Фото: Игорь Терехов