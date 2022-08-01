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Малиновская Ангелина |
Обстрел Николаева, Никополя и Харькова: что происходит на 159 день войны в Украине

Обстрел Николаева, Никополя и Харькова: что происходит на 159 день войны в Украине

31 июля Россия выпустила по Николаеву 12 ракет. В результате преступных действий страны-агрессора были разрушены жилые дома, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО.

Во время обстрела Николаева погиб президент аграрной компании Нибулон Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.

Россия обстреляла Немышлянский район Харькова из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Ночью по жилым кварталам Никопольского района Днепропетровской области россияне дважды ударили из Градов, выпустив до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина.

Утром враг атаковал Никополь двумя крылатыми ракетами.

Из ствольной артиллерии враг попал по Зеленодольской общине Криворожского района. Люди не пострадали.

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00:11 - 01 августа

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Силы обороны ежедневно сбивают по одному или два вражеских беспилотника.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

— Хочу сказать, что эти беспилотники – чрезвычайно опасная вещь, их необходимо сбивать, потому что именно после их пролетов, вероятно, произойдет ракетная атака по объектам инфраструктуры, по стратегическим важным государственным объектам, транспортным развязкам, — пояснил Игнат.

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