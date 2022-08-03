В Подмосковье горит склад российского интернет-магазина Ozon

Август, 03 в 13:22

В России произошел пожар на складе Ozon в городе Истра на Новорижском шоссе Московской области. Видео пожара 3 августа появилось сразу в нескольких Telegram каналах.

Склад Ozon горит на Новорижском шоссе в Подмосковье. Весь персонал эвакуирован, информации о пострадавших нет Видео: Baza pic.twitter.com/I3kLQQDp04 — The Village (@villagemsk) August 3, 2022

Сообщается, что весь персонал эвакуирован. Информации о пострадавших пока нет.

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По предварительным данным площадь пожара составляет около 20 тыс. квадратных метров, а причиной пожара стало замыкание.

Ozon – это один из первых российских интернет-магазинов. Ozon торгует более 80 млн. товарных наименований, в том числе книги, техника, мультимедийные игры, ювелирные изделия, парфюмерия и другое.

В начале июля в Москве горело одно из зданий жилого комплекса Capital Towers, состоящего из трех башен высотой 295 метров. Этот комплекс расположен вблизи с деловым центром Москва-Сити.