Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Подмосковье горит склад российского интернет-магазина Ozon

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
пожежа на складі Ozon

В России произошел пожар на складе Ozon в городе Истра на Новорижском шоссе Московской области. Видео пожара 3 августа появилось сразу в нескольких Telegram каналах.

Сообщается, что весь персонал эвакуирован. Информации о пострадавших пока нет.

Сейчас смотрят

По предварительным данным площадь пожара составляет около 20 тыс. квадратных метров, а причиной пожара стало замыкание.

Ozon – это один из первых российских интернет-магазинов. Ozon торгует более 80 млн. товарных наименований, в том числе книги, техника, мультимедийные игры, ювелирные изделия, парфюмерия и другое.

В начале июля в Москве горело одно из зданий жилого комплекса Capital Towers, состоящего из трех башен высотой 295 метров. Этот комплекс расположен вблизи с деловым центром Москва-Сити.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка