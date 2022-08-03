У Підмосков’ї горить склад російського інтернет-магазину Ozon

Серпень, 03 в 13:22

У Росії сталася пожежа на складі Ozon у місті Істра на Новоризькому шосе Московської області. Відео пожежі 3 серпня з’явилося одразу в кількох Telegram-каналах.

Склад Ozon горит на Новорижском шоссе в Подмосковье. Весь персонал эвакуирован, информации о пострадавших нет Видео: Baza pic.twitter.com/I3kLQQDp04 — The Village (@villagemsk) August 3, 2022

Повідомляють, що весь персонал евакуювали. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

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За попередніми даними, площа пожежі становить близько 20 тис. кв. м, а причиною пожежі стало замикання.

Ozon — це один з перших російських інтернет-магазинів. Ozon торгує понад 80 млн товарних найменувань, зокрема книгами, технікою, мультимедійними іграми, ювелірними виробами, парфумерією тощо.

На початку липня у Москві горіла одна з будівель житлового комплексу Capital Towers, який складається з трьох веж висотою 295 м. Цей комплекс розташований поблизу з діловим центром Москва-Сіті.