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Факти / Надзвичайні події

Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами із РСЗВ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами із РСЗВ
Фото: Depositphotos

В одному з районів Миколаєва пролунали потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Оновлено о 9.01. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі та зранку 5 серпня ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва.

Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Також виникла пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків.

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За попередньою інформацією військової комендатури, вночі Корабельний район обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією Піон.

Оновлено о 7.07. Пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук написав, що росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва.

За його словами, окупанти повернулися до практики застосування реактивних систем залпового вогню з касетною частиною.

Нагадаємо, 4 серпня під час повітряної тривоги російські військові завдали ударів по Миколаєву.

Окупанти обстріляли два райони міста. Внаслідок влучання ракети в одну із житлових зон в землі утворилася велетенська воронка. Будинки поблизу зазнали пошкоджень.

3 серпня російські окупанти використали проти мирного Миколаєва дві ракети ЗРК С-300. Одна влучила в магазин, інша впала поруч. Від вибуху в будинках повилітали вікна.

Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

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