Серпень, 05 в 9:01

В одному з районів Миколаєва пролунали потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Оновлено о 9.01. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі та зранку 5 серпня ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва.

Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Також виникла пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією військової комендатури, вночі Корабельний район обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією Піон.

Оновлено о 7.07. Пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук написав, що росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва.

За його словами, окупанти повернулися до практики застосування реактивних систем залпового вогню з касетною частиною.

Нагадаємо, 4 серпня під час повітряної тривоги російські військові завдали ударів по Миколаєву.

Окупанти обстріляли два райони міста. Внаслідок влучання ракети в одну із житлових зон в землі утворилася велетенська воронка. Будинки поблизу зазнали пошкоджень.

3 серпня російські окупанти використали проти мирного Миколаєва дві ракети ЗРК С-300. Одна влучила в магазин, інша впала поруч. Від вибуху в будинках повилітали вікна.

Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.