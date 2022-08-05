Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами із РСЗВ
В одному з районів Миколаєва пролунали потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Оновлено о 9.01. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі та зранку 5 серпня ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва.
Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Також виникла пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків.
За попередньою інформацією військової комендатури, вночі Корабельний район обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією Піон.
Оновлено о 7.07. Пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук написав, що росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва.
За його словами, окупанти повернулися до практики застосування реактивних систем залпового вогню з касетною частиною.
Нагадаємо, 4 серпня під час повітряної тривоги російські військові завдали ударів по Миколаєву.
Окупанти обстріляли два райони міста. Внаслідок влучання ракети в одну із житлових зон в землі утворилася велетенська воронка. Будинки поблизу зазнали пошкоджень.
3 серпня російські окупанти використали проти мирного Миколаєва дві ракети ЗРК С-300. Одна влучила в магазин, інша впала поруч. Від вибуху в будинках повилітали вікна.
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