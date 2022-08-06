Серпень, 06 в 14:32

Російська армія здійснила масований обстріл одного з районів Миколаєва, внаслідок чого загинув один мирний житель та ще 18 людей дістали осколкові поранення, серед яких 13-річний хлопчик.

За даними Офісу генерального прокурора, пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків та п’ять багатоповерхівок, а також будівлі двох приватних підприємств.

До того ж вночі ворог знову завдав ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок влучання ракети у житлову багатоповерхівку поранено двоє людей. Остаточні наслідки ще уточнюються. На місці обстрілів працюють слідчі, поліцейські та експерти.

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