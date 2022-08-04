Главная задача – не захват новых территорий: Арестович о ближайших целях РФ

Август, 03 в 23:37

В ближайшее время Россия хочет измотать боеспособную часть украинских защитников, чтобы у ВСУ не хватило сил на проведение контрнаступления на временно оккупированных территориях, а затем намекнуть на переговоры. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Не исключено, что противник попытается осторожными тычками продвигаться — то там, то сям и так далее. Мне кажется, что сейчас главной задачей они ставят не захват новых территорий. Они ставят главной задачей измотать нашу боеспособную часть, чтобы у нас не было сил на контрнаступление. Завести эту ситуацию в тупик и намекнуть на переговоры.

По мнению Арестовича, Россия хочет вынудить Украину к политическому соглашению, однако технически не в состоянии оккупировать хотя бы еще один областной центр.

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— Свежие перлы бывшего канцлера ФРГ Шредера насчет возможного контрмирного соглашения. Такую пробу пера Западу закинули посмотреть, может им понравится. И здесь замысел — принудить к политическому соглашению, ни о каком захвате речи не идет на данном этапе. Риторика есть, общий стратегический замысел захватить всю Украину есть где-то там далеко в течение 50 лет, но сейчас они технически не в состоянии осуществить даже захват еще одного областного центра.

Источник: Фейгин Live