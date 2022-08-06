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Факты / Происшествия

В оккупированной Новой Каховке совершили покушение на гауляйтера Виталия Гуру

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
стрілянина, зброя, пістолет
Фото: Depositphotos

В оккупированной Новой Каховке совершили покушение на коллаборанта, так называемого заместителя председателя местной “администрации” Виталия Гуру.

Об этом сообщают в соцсетях.

По предварительной информации, Гура был расстрелян из пистолета. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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На видео, распространяемое в соцсетях видно, как возле дома, где возможно живет Гура, на земле валяется несколько стреляных гильз.

Ранее законный мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что староста Днепрянского округа Виталий Гура стал коллаборантом и перешел на сторону оккупантов.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что во временно оккупированном Херсоне в больницу попал главный гауляйтер Владимир Сальдо. Предатель страдает онкологическим заболеванием, однако в городе ему может не хватить медикаментов.

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