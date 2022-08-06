Серпень, 06 в 13:44

В окупованій Новій Каховці скоїли замах на колаборанта, так званого заступника голови місцевої “адміністрації” Віталія Гуру.

Про це повідомляють у соцмережах.

За попередньою інформацією, Гуру розстріляли з пістолета. Чоловіка госпіталізували у важкому стані.

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На відео, яке поширюють у соцмережах видно, як біля будинку, де можливо мешкає Гура, на землі валяється кілька стріляних гільз.

Раніше законний мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що староста Дніпрянського округу Віталій Гура став колаборантом і перейшов на бік окупантів.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що у тимчасово окупованому Херсоні до лікарні потрапив головний гауляйтер Володимир Сальдо. За словами Хланя, зрадник має онкологічне захворювання, однак у місті йому може не вистачити медикаментів.