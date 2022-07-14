Июль, 14 в 7:47

Во временно оккупированном российскими захватчиками Херсоне попал в больницу главный “гауляйтер” Владимир Сальдо.

Об этом рассказал советник главы ОВА Сергей Хлань. По его словам, предатель страдает онкологическим заболеванием, однако в городе ему может не хватить медикаментов.

— Вероятно, это плановые мероприятия в связи с онкологическими проблемами. Но как прозаично – до этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой. А теперь находится в Херсоне, откуда вынужденно выезжают лучшие специалисты, потому что не хотят работать с оккупантами, и критически не хватает лекарств, — отметил Хлань.

По мнению советника главы ОВА, будущее фейкового главы обладминистрации Херсона Сальдо решит его карма.

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Напомним, что Сальдо — пророссийский коллаборант, бывший мэр Херсона (2002-2012) и экс-нардеп Украины.

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля перешел на сторону РФ и предал Украину. А 26 апреля оккупанты назначили его псевдогубернатором Херсона.

29 апреля прокуратура Украины сообщила Сальдо о подозрении в государственной измене.

Источник: Сергей Хлань