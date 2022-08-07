Ирпень и Бучу накрыл мощный ливень, затоплены дома и улицы
В Киевской области в воскресенье, 7 августа, из-за сильного ливня подтопило улицы и дома.
Непогода обрушилась на города Ирпень, Буча и Гостомель, которые только приходят в себя после освобождения этой территории от российских террористов.
Мэр Ирпеня Александр Меркушин в Telegram-канале написал, что городские власти приступили к ликвидации последствий непогоды.
Он также призвал оперативно сообщать соответствующие службы о любых авариях, повреждениях и неисправностях.
Телефоны, по которым можно обращаться:
- Муниципальный караул – 045 976 04 00;
- УЖКХ Ирпень – 045 976 30 05, 068 936 61 63;
- Управление благоустройства города – 045 976 34 12;
- ДТЭК – 044 459 07 40;
- Киевоблгаз – 044 364 61 04.
В социальных сетях жители Ирпеня и Бучи публикуют последствия ненастья. На видео видны затопленные улицы из-за ливня.
В одном из ЖК в коридоре дома образовался “гейзер”, который затапливает жилье людей.
В конце июля сильный ливень накрыл Луцк. В результате чего затопило ряд улиц на территории города. Движение автомобилей и другого транспорта на дорогах было затруднено.
Фото: Telegram/irpin_b_politik