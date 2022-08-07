Ирпень и Бучу накрыл мощный ливень, затоплены дома и улицы

Август, 07 в 19:52

В Киевской области в воскресенье, 7 августа, из-за сильного ливня подтопило улицы и дома.

Непогода обрушилась на города Ирпень, Буча и Гостомель, которые только приходят в себя после освобождения этой территории от российских террористов.

Мэр Ирпеня Александр Меркушин в Telegram-канале написал, что городские власти приступили к ликвидации последствий непогоды.

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Он также призвал оперативно сообщать соответствующие службы о любых авариях, повреждениях и неисправностях.

Телефоны, по которым можно обращаться:

Муниципальный караул – 045 976 04 00;

УЖКХ Ирпень – 045 976 30 05, 068 936 61 63;

Управление благоустройства города – 045 976 34 12;

ДТЭК – 044 459 07 40;

Киевоблгаз – 044 364 61 04.

В социальных сетях жители Ирпеня и Бучи публикуют последствия ненастья. На видео видны затопленные улицы из-за ливня.

В одном из ЖК в коридоре дома образовался “гейзер”, который затапливает жилье людей.

В конце июля сильный ливень накрыл Луцк. В результате чего затопило ряд улиц на территории города. Движение автомобилей и другого транспорта на дорогах было затруднено.

Фото: Telegram/irpin_b_politik