Ірпінь та Бучу накрила потужна злива, затоплені будинки та вулиці

Серпень, 07 в 19:52

У Київській області у неділю, 7 серпня, через сильну зливу підтопило вулиці та будинки.

Негода обрушилася на міста Ірпінь, Буча та Гостомель, які лише оговтуються після звільнення цієї території від російських терористів.

Міський голова Ірпеня Олександр Меркушин у Telegram-каналі написав, що міська влада приступила до ліквідації наслідків негоди.

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Він також закликав оперативно повідомляти відповідні служби про будь-які аварії, пошкодження та несправності.

Телефони, за якими можна звертатися:

Муніципальна варта – 045 976 04 00;

УЖКГ Ірпінь – 045 976 30 05, 068 936 61 63;

Управління благоустрою міста – 045 976 34 12;

ДТЕК – 044 459 07 40;

Київоблгаз – 044 364 61 04.

У соціальних мережах мешканці Ірпеня та Бучі публікують наслідки негоди. На відео видно затоплені вулиці через зливу.

В одному із ЖК у коридорі будинку утворився “гейзер”, який затоплює помешкання людей.

Наприкінці липня сильна злива накрила Луцьк. Внаслідок чого затопило низку вулиць на території міста. Рух автомобілів та іншого транспорту на дорогах був ускладнений.

Фото: Telegram/irpin_b_politik