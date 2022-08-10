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Делал браслеты и передавал деньги на ВСУ: в Чернигове женщина обокрала 11-летнего волонтера

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Делал браслеты и передавал деньги на ВСУ: в Чернигове женщина обокрала 11-летнего волонтера

В Чернигове 11-летний парень стал жертвой преступления – у него возле супермаркета украли сумку с личными вещами. Он продавал самодельные плетеные браслеты на руку, деньги от которых передавал на нужды ВСУ.

Известно, что мальчик оставил сумку с вещами возле магазина, а сам с товарищем отошел продавать браслеты неподалеку. Через некоторое время он обнаружил, что сумка исчезла.

В полицию обратилась мать юного волонтера. На место сразу прибыла следственно-оперативная группа и участковый офицер полиции.

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Вскоре полиция нашла преступника, им оказалась 48-летняя местная жительница. Женщина призналась в содеянном.

У нее изъяли похищенную сумку с мобильным телефоном и другими вещами потерпевшего мальчика. Ей по статье 185 УК Украины (кража, совершенная в условиях военного или чрезвычайного положения) грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Полиция Черниговского района

Фото: скрин с видео

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