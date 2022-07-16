Июль, 16 в 17:39

В Тернопольской области разоблачена преступная группа из четырех мужчин, которая, имея разрешения на выезд в ЕС, ввозила в Украину гуманитарную помощь для нужд ВСУ и внутренне перемещенных лиц и продавала ее.

В дальнейшем ввезенные грузы распределялись между преступниками и те реализовывали их на территории собственных домохозяйств. Продавали товары в основном военного назначения – плитоноски, военную одежду и прочее. Также в ходе санкционированных обысков правоохранителями была изъята гуманитарная помощь: тактические очки, ножи, продукты питания, средства личной гигиены, вещи для младенцев, аптечки и медикаменты, среди которых сильнодействующее лекарственное средство Трамадол.

Сумма изъятого имущества ориентировочно составляет 2 млн. грн.

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Решается вопрос о вручении подозрения по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.

Обворовывали ВСУ и переселенцев: на Тернопольщине мужчины продавали ввезенную из ЕС гуманитарку / 3 фотографии

Фото: Нацполиция

Источник: Нацполиция