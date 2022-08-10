Робив браслети та передавав гроші на ЗСУ: у Чернігові жінка обікрала 11-річного волонтера

Серпень, 10 в 18:03

У Чернігові 11-річний хлопець став жертвою злочину – у нього біля супермаркету вкрали сумку з особистими речами. Він продавав саморобні плетені браслети на руку, гроші від яких передавав на потреби ЗСУ.

Відомо, що хлопчик залишив сумку з особистими речами біля магазину, а сам з товаришем відійшов неподалік продавати браслети. За деякий час він виявив, що сумка зникла.

До поліції звернулась мати юного волонтера. На місце одразу прибули слідчо-оперативна група та дільничний офіцер поліції.

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Невдовзі поліція знайшла викрадачку, нею виявилась 48-річна місцева мешканка. Жінка зізналася у скоєному.

У неї вилучили викрадену сумку з мобільним телефоном та іншими речами потерпілого хлопчика. Їй за статтею 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану) загрожує від 5 до 8 років позбавленням волі. Досудове розслідування триває.

Джерело: Поліція Чернігівського району

Фото: скрін з відео