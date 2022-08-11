На Харьковщине СБУ нейтрализовала диверсантов РФ и передала ВСУ более 700 координат оккупантов
СБУ проводит усиленную контрдиверсионную “зачистку” прифронтовых районов на Востоке Украины, в ходе которой было разоблачено более 60 предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами и оправдывали вооруженную агрессию России.
В результате спецопераций СБУ удалось получить и передать подразделениям ВСУ более 700 координат для огневого поражения командных пунктов, скопления личного состава, тяжелого вооружения и складов с боеприпасами российских военных.
Кроме того, сотрудники Службы безопасности нейтрализовали диверсантов, среди которых были бывшие правоохранители.
— Злоумышленники собирали разведданные о расположении украинских войск и стратегически важных объектах критической инфраструктуры региона. Полученные материалы оккупанты использовали для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов Харьковщины, — говорится в сообщении СБУ.
Источник: СБУ